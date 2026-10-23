ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Калужской области, возбуждено дело В Калужской области ликвидирована нарколаборатория, изъято 35 кг наркотиков

Москва23 окт Вести.В Калужской области возбуждено уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, это произошло после пресечения деятельности подпольной лаборатории, в которой производились запрещенные вещества.

Фигуранты задержаны, ликвидирована нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотического средства N-метилэфедрон говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование дела продолжается.