Москва23 октВести.В Калужской области возбуждено уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, это произошло после пресечения деятельности подпольной лаборатории, в которой производились запрещенные вещества.
Фигуранты задержаны, ликвидирована нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотического средства N-метилэфедронговорится в публикации
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование дела продолжается.