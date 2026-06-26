ФСБ призвала всех вовлеченных в терроризм добровольно отказаться от этого ФСБ призвала добровольно отказаться от участия в террористической деятельности

Москва26 июн Вести.Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России призвал всех, кто вовлечен в террористическую деятельность, добровольно отказаться от нее.

В ведомстве сообщили, что этот шаг позволит избежать уголовной ответственности.

ФСБ России призывает вовлеченных в террористическую деятельность лиц добровольно отказаться от совершения преступлений. В соответствии со ст. 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца говорится в заявлении

В ЦОС также напомнили о примечании к статье 205 УК России. Оно гласит, что участник подготовки теракта освобождается от уголовной ответственности, если он поспособствует предотвращению преступления. При этом в действиях этого лица не должен содержаться состав иного преступления.