Футболист ЦСКА Гонду сыграет с первых минут против своего бывшего клуба "Зенита" Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Зенита" на матч 16-го тура РПЛ

Москва28 ноя Вести.Стали известны стартовые составы ЦСКА и петербургского "Зенита" на центральный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), аргентинский форвард Лусиано Гонду сыграет за армейцев с первых минут против своей бывшей команды.

Встреча пройдет в Москве 28 ноября и начнется в 16:30 мск. ЦСКА перед матчем идет на пятом месте в таблице РПЛ с 26 очками в активе, "Зенит" занимает вторую строчку (31 очко).

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Максим Бориско (вратарь), Жоао Виктор, Матвей Лукин, Кирилл Данилов, Мохамед Аззи, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Матеус Рейс, Данил Круговой, Лусиано Гонду, Кирилл Глебов.

Футболисты "Зенита" начнут матч в следующем сочетании: Богдан Москвичев (вратарь), Нино, Игорь Дивеев, Дуглас Сантос (капитан), Густаво Мантуан, Артем Карпукас, Вильмар Барриос, Педро, Максим Глушенков, Луис Энрике, Александр Соболев.

Гонду выступал за "Зенит" с лета 2024 года, а в состав ЦСКА перешел в январе 2026 года. При этом в обратном направлении последовал защитник сборной России Игорь Дивеев.