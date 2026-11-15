Газманов: несколько лет я не мог писать про любовь

Газманов: супруга вдохновила сочинить песню "Слова - это просто ветер" Газманов: несколько лет я не мог писать про любовь

Москва15 ноя Вести.Народный артист России, певец Олег Газманов в последние годы посвящал свое творчество участникам СВО. В одном из разговоров его супруга Марина Муравьева-Газманова заметила, что пришло время сочинить лирическую композицию. Так появился трек под названием "Слова - это просто ветер". Об этом он сам рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

За крайние несколько лет я не мог писать про любовь. Я писал песни для наших воинов, которые сейчас на СВО. Марина меня очень в этом поддерживает, ну вот год назад примерно она говорит: "Ну пора уже что-то лирическое написать". И я написал песню очень лирическую. Она называется "Слова - это просто ветер" поделился Газманов

Также он рассказал, что проживает один из самых счастливых периодов в жизни.