Москва15 ноя Вести.Народный артист РФ, певец Олег Газманов проживает один из самых счастливых периодов в жизни. Об этом он сам рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Наверное, сейчас я испытываю один из самых счастливых своих периодов в жизни, да, потому что дети уже выросли. Вот уже нас не так беспокоит, как раньше. А у нас еще [с женой Мариной Муравьевой-Газмановой] - огонь в сердцах и не только. Мы любим путешествовать. Конечно, у нас такая итальянская любовь. Каждый оставил свою точку зрения, ну, ругались там, все. И вот постепенно, постепенно притерлись друг к другу. Уже такое ощущение, что мы как одно целое. Поэтому сейчас я вот счастливее, чем, может быть, там 30 лет или 40 лет назад поделился Газманов

Олег Газманов в последние годы посвящал свое творчество участникам СВО. В одном из разговоров его супруга Марина Муравьева-Газманова заметила, что пришло время сочинить лирическую композицию. Так появилась песня под названием "Слова - это просто ветер".