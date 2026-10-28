ГД одобрила в I чтении проект о подписании медицинских согласий через "Госключ"

ГД одобрила в I чтении законопроект об изменении порядка подписания медсогласий ГД одобрила в I чтении проект о подписании медицинских согласий через "Госключ"

Москва28 окт Вести.Госдума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении законопроект, позволяющий подписывать согласие на медицинское вмешательство и информационный листок пациента через приложение "Госключ".

Как предусматривает законопроект, согласие на медицинское вмешательство, а также отказ от него и информационный листок пациента можно будет подписывать усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая создается в приложении "Госключ", уточнило РИА Новости​​​.

В пояснительной записке отмечается, что такая подпись надежнее простой электронной подписи.

Простая электронная подпись через ЕСИА, используемая сейчас, как отмечается, не дает такой защиты от подделки и изменений, как "Госключ".

Законопроект предполагает постепенный отказ от простой электронной подписи для этих документов. Таким образом, согласно документу, она еще будет действовать до 1 марта 2028 года, чтобы медицинские учреждения успели адаптировать свои системы.