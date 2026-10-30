Гендиректор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб при атаке БПЛА В результате атаки БПЛА погиб гендиректор Донецкой железной дороги Лебезнев

Москва30 окт Вести.В Донецкой Народной Республике погиб генеральный директор ГУП "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев. Печальную новость сообщил республиканский Минтранс в мессенджере MAX.

Уход Игоря Викторовича – тяжелая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей Республики. Он посвятил свою жизнь развитию железнодорожного транспорта, восстановлению поврежденной инфраструктуры и обеспечению бесперебойной работы железной дороги в самые сложные для Донецкой Народной Республики годы говорится в некрологе

В министерстве отметили, что профессионализм Игоря Лебезнева, его преданность делу и умение принимать ответственные решения помогали Донецкой железной дороге работать в самых сложных условиях.

Лебезнев также был депутатом Харцызского городского округа и в этом качестве помогал людям, поддерживал всех, кто нуждался в помощи.

Минтранс ДНР выразил искренние соболезнования родным и близким Игоря Викторовича, его коллегам и всему коллективу Донецкой железной дороги.

Со своей стороны, пресс-служба администрации городского округа Харцызск уточнила в соцсети "ВКонтакте", что Лебезнев погиб при атаке украинского беспилотника.

Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам сообщается в публикации

Его уход в администрации назвали большой утратой для всего Харцызска, коллег и всех, кто его знал.

О дате и месте прощания с Игорем Лебезневым пока ничего не сообщается.