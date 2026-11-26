Лебедев: формат СНГ может измениться за счет включения новых стран

Генсек СНГ допустил изменение формата Содружества Лебедев: формат СНГ может измениться за счет включения новых стран

Москва26 ноя Вести.Формат работы Содружества Независимых Государств (СНГ) может расшириться за счет присоединения новых стран в рамках модели "СНГ+", заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

Это вполне возможно, это реально приводит ТАСС слова Лебедева

Генсек СНГ подчеркнул, что каждый успех любой страны СНГ становится костью в горле Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что СНГ стало "питательной почвой" для новых интеграционных процессов и не теряет своей актуальности.