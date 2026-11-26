Москва26 ноя Вести.Иран может стать первой страной нового формата "СНГ+", вопрос о его присоединении к Содружеству Независимых Государств (СНГ) сейчас решается.

Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На саммите в "Авазе" (национальная туристическая зона в городе Туркменбаши) в Туркменистане [9 октября] впервые появился президент Ирана [Масуд Пезешкиан], который заявил, что они хотели бы начать формат "СНГ+". Этот вопрос вызвал интерес, конечно, у многих в СНГ. И я чувствую, оценки в основном позитивные. Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству рассказал генсек СНГ

При этом он подчеркнул, что формат работы Содружества Независимых Государств может расшириться за счет присоединения новых стран в рамках модели "СНГ+".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что СНГ стало "питательной почвой" для новых интеграционных процессов и не теряет своей актуальности.