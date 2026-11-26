Лебедев: речи о введении единой валюты СНГ пока не идет Лебедев: введение единой валюты СНГ пока не планируется

Москва26 ноя Вести.Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) успешно проводят взаиморасчеты в национальных валютах, поэтому вопрос о введении единой валюты пока не стоит, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

Так, торговля между Белоруссией и Россий уже на 95% идет в российских и белорусских рублях, отметил Лебедев.

Эксперты посмотрели, к чему это может привести. Решили пока остаться на национальных валютах, которые существуют. Сейчас пока речи о введении какой-то новой валюты не идет приводит ТАСС слова Лебедева

Генсек СНГ подчеркнул, что расчеты в национальных валютах помогают государствам Содружества преодолевать санкции Запада.

Президент Владимир Путин заявил, что объем расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном достиг 96%.