Москва26 октВести.Немецкая оборонная технологическая компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны (ПВО) Contra, а также новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.
По заявлению компании, разработки способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты.
Contra – система, которая, по сообщению производителя, способна одновременно распознавать тысячи беспилотников и ракет и бороться с ними.
Высокоскоростная ракета AD-1 имеет реактивный двигатель, она способна барражировать в воздухе, многократно поражать цели.
AD-2 Ambush – ракета, которая достигает скорости примерно 3 тыс. километров в час и имеет дальность полета более 20 километров.