Германская компания представила собственную систему ПВО и управляемые ракеты Германская Helsing представила собственную систему ПВО и управляемые ракеты

Москва26 окт Вести.Немецкая оборонная технологическая компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны (ПВО) Contra, а также новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

По заявлению компании, разработки способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты.

Contra – система, которая, по сообщению производителя, способна одновременно распознавать тысячи беспилотников и ракет и бороться с ними.

Высокоскоростная ракета AD-1 имеет реактивный двигатель, она способна барражировать в воздухе, многократно поражать цели.

AD-2 Ambush – ракета, которая достигает скорости примерно 3 тыс. километров в час и имеет дальность полета более 20 километров.