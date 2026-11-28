Полиция Германии взяла под охрану производителя дронов для Украины

Немецкий производитель дронов для Киева взят под усиленную охрану Полиция Германии взяла под охрану производителя дронов для Украины

Москва28 ноя Вести.Территория производителя беспилотников Wingcopter в немецкой федеральной земле Гессен взята под усиленную охрану полиции в связи с новым оборонным заказом для Украины, пишет немецкое издание Bild.

Предприятие находится в городе Вайтерштадт. Несколько дней назад сообщалось о создании в Германии совместного предприятия Wingcopter и украинской компании Shadow Flytech для производства разведывательных беспилотников для Украины. Германия выделит около 34 млн евро на создание производственных мощностей.

В ночь на субботу территорию освещали мощные прожекторы, а рядом находилось большое число полицейских машин говорится в сообщении

Отмечается, что журналисты зафиксировали до 15 полицейских машин на территории предприятия Wingcopter и вокруг него.

Полиция подтвердила Bild, что "считает необходимым принять меры защиты для компании", при этом о каких-либо инцидентах на предприятии не сообщалось.

По данным Bild, усиленная охрана связана с новым оборонным заказом от Германии для выпуска беспилотников.

Ранее сообщалось, что британские оборонные компании, выпускающие вооружение для нужд ВСУ, получили предупреждение от Службы внутренней безопасности (MI5) и Минобороны Великобритании.