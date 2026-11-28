Москва28 нояВести.Территория производителя беспилотников Wingcopter в немецкой федеральной земле Гессен взята под усиленную охрану полиции в связи с новым оборонным заказом для Украины, пишет немецкое издание Bild.
Предприятие находится в городе Вайтерштадт. Несколько дней назад сообщалось о создании в Германии совместного предприятия Wingcopter и украинской компании Shadow Flytech для производства разведывательных беспилотников для Украины. Германия выделит около 34 млн евро на создание производственных мощностей.
В ночь на субботу территорию освещали мощные прожекторы, а рядом находилось большое число полицейских машинговорится в сообщении
Отмечается, что журналисты зафиксировали до 15 полицейских машин на территории предприятия Wingcopter и вокруг него.
Полиция подтвердила Bild, что "считает необходимым принять меры защиты для компании", при этом о каких-либо инцидентах на предприятии не сообщалось.
По данным Bild, усиленная охрана связана с новым оборонным заказом от Германии для выпуска беспилотников.
Ранее сообщалось, что британские оборонные компании, выпускающие вооружение для нужд ВСУ, получили предупреждение от Службы внутренней безопасности (MI5) и Минобороны Великобритании.