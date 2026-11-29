Bild: в ФРГ из-за военных перевозок участятся пробки, на дорогах будут конвои

В Германии ждут учащения пробок из-за военных перевозок Bild: в ФРГ из-за военных перевозок участятся пробки, на дорогах будут конвои

Москва29 ноя Вести.В Германии на автодорогах в ближайшие годы участятся пробки из-за увеличения количества военных перевозок. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на генерала бундесвера Андре Бодемана.

Уже в ближайшие годы жители Германии будут чаще сталкиваться с военными конвоями, помехами на дорогах и пробками сказано в материале

По информации издания, кроме того, немецкие власти могут закрыть для гражданского транспорта автомагистрали, а некоторые железнодорожные линии – использовать для военных нужд. Так, приоритетом на заправке будет военная техника.

Ранее СМИ сообщили, что территория производителя беспилотников Wingcopter в Германии взята под усиленную охрану в связи с новым оборонным заказом для Украины.