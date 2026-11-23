Бундесвер провел в Литве испытания дронов-камикадзе Helsing и Stark

ВС Германии провели испытания дронов Helsing и Stark на учениях в Литве Бундесвер провел в Литве испытания дронов-камикадзе Helsing и Stark

Москва23 ноя Вести.Вооруженные силы (бундесвер) Германии провели на учениях в Литве испытания дронов-камикадзе немецких военных предприятий Helsing и Stark, сообщает агентство Reuters.

В воскресенье в Литве бундесвер впервые провел учения по тактическому применению дронов-камикадзе. Эти испытания являются частью учений Freedom Shield - крупнейших военных учений бундесвера в этой прибалтийской стране отмечает Reuters

Боеголовки дронов не имели боевого заряда. В ходе испытаний военные отрабатывали поражение дронами боевых танков.

Бундесвер тестировал также программу Clarity, разработанную компанией Helsing. Программа обрабатывает большие объемы данных, поступающих со спутников, дронов и других аппаратов, и обнаруживает цели с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Военные учения бундесвера в Литве с участием более 6 тыс. военнослужащих начались 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Журнал Der Spiegel сообщил, что неизвестные хакеры совершили кибератаку на корпоративные сети немецкой компании Quantum Systems, производящей БПЛА для Украины.