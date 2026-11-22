Москва22 нояВести.Вооруженные силы ФРГ (бундесвер) начали первые тактические испытания беспилотников-камикадзе в рамках военных учений в Литве. Об этом сообщило агентство Reuters.
Маневры Freedom Shield ("Щит свободы"), ставшие крупнейшими учениями Бундесвера на литовской территории, проходят на полигоне Руднинкай вблизи границы с Белоруссией. Идут испытания барражирующих боеприпасов производства немецких компаний Helsing и Stark, оснащенных учебными инертными боеголовками. В ходе учений беспилотники отработали пикирование и поразили боевые танкипишет агентство
Ранее стало известно, что бундесвер временно прекратил эксплуатацию беспилотников немецкой Quantum Systems GmbH после кибератаки на компанию.