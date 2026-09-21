На выборах в Госдуму в Коми лидирует Герой России Кочев

Герой России Кочев лидирует на выборах в Госдуму в Коми На выборах в Госдуму в Коми лидирует Герой России Кочев

Москва21 сен Вести.Вице-спикер Госсовета Коми, Герой России Станислав Кочев, которого выдвинула партия "Единая Россия" на выборы в Госдуму по Сыктывкарском одномандатному округу, лидирует с результатом 42,23% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные республиканской избирательной комиссии после обработки 99% протоколов, передает ИС "Вести".

На втором месте депутат Госдумы восьмого созыва из КПРФ Олег Михайлов, в поддержку которого проголосовали 23,43% избирателей. Остальные кандидаты не набрали более 10% голосов.