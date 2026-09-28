Вице-премьером Татарстана по работе с участниками СВО станет Герой России Лапин

Герой России Лапин станет вице-премьером Татарстана по работе с участниками СВО Вице-премьером Татарстана по работе с участниками СВО станет Герой России Лапин

Москва28 сен Вести.Герой России Александр Лапин назначен вице-премьером Татарстана, передает ТАСС со ссылкой на выступление во время ежегодного послания Госсовету республики ее глава Рустам Минниханов.

Экс-командующий группировками войск "Центр" и "Север" генерал-полковник будет курировать вопросы поддержки участников СВО.

Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана говорится в сообщении

Минниханов заявил о том, что принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО. Куратором этого направления в статусе вице-премьера республики назначен Герой России генерал-полковник Александр Лапин, проинформировал глава Татарстана.