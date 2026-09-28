Генерал-полковник Лапин войдет в кабмин Татарстана как вице-премьер Генерал-полковник Лапин займет пост вице-премьера Татарстана

Москва28 сен Вести.Бывший командующий группировками войск "Центр" и "Север" генерал-полковник Александр Лапин займет должность вице-премьера Татарстана и будет отвечать за направление поддержки участников СВО. Об этом глава республики Рустам Минниханов сообщил во время ежегодного послания Государственному совету Татарстана.

Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики сказал он

1 июня ТАСС сообщал, что Лапин стал одним из лидеров праймериз "Единой России" в Татарстане.