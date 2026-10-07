Герой России Липовой рассказал, почему коалиция НАТО сбежала из Афганистана Липовой: коалиция НАТО бежала из Афганистана с позором

Москва7 окт Вести.Коалиция Североатлантического альянса (НАТО) с позором сбежала из Афганистана из-за привычки воевать только со слабым противником. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой РФ Сергей Липовой.

В беседе с ТАСС он отметил, что НАТО проявляет силу и храбрость только против слабых.

Коалиция, которая пыталась контролировать ситуацию в Афганистане, позорно бежала. В ее составе находились и украинские вооруженные силы, которых отправили туда для получения боевого опыта, - и практически все они потерпели поражение сказал Липовой

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о категорической неприемлемости размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних странах.