Сикорский обиделся за низкую оценку роли Польши в операции в Афганистане

Сикорского задели слова Хегсета о роли Польши в операции НАТО в Афганистане Сикорский обиделся за низкую оценку роли Польши в операции в Афганистане

Москва19 окт Вести.Глава польского МИД Радослав Сикорский выразил недовольство по поводу слов министра обороны США Пита Хегсета о несущественном вкладе союзников, в том числе Польши, в операцию НАТО в Афганистане.

Сикорский призвал Хегсета сказать все, что тот думает о роли Польши в этой операции, родственникам погибших польских солдат.

Так он ответил в социальной сети X на заявление американского военного министра, что в ходе операции НАТО в Афганистане с 2001 по 2014 год в реальных боевых действиях принимали участие всего одна или две страны, а остальные союзники просто наблюдали за их действиями. Это высказывание Хегсета возмутило поляков.

Скажите это, господин министр обороны, семьям 44 польских солдат, погибших при обеспечении безопасности в сложной провинции Газни написал Сикорский

Позицию Сикорского поддержал и глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец. В своем посте в соцсети X он призвал Хегсета извиниться перед польскими солдатами и добавил, что союзники не должны насмехаться над теми, кто вместе с ними проливал кровь.

Ранее стало известно, что советники Пита Хегсета предлагают ему баллотироваться в президенты США в 2028 году.