Москва8 октВести.В западной части Тихого океана сейчас действуют как минимум 2 тайфуна, однако угрозы для территории России они не представляют. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Тайфун "Ноло" идет по перевернутой параболе, пока движется на северо-запад, в сторону Японии, и потом куда-то даже на юго-восток. Сильный тропический шторм "Когума" тоже движется в сторону Японии, но у него более южная траектория. Так что нам уже можно не беспокоиться на этот счетотметила Макарова
Кроме того, ураган "Рэйчел" движется к побережью Калифорнии и до России тоже не дойдет.