Гидрометцентр РФ: действующие тихоокеанские тайфуны скорее всего не коснутся РФ Действующие тайфуны в Тихом океане не затронут территорию России

Москва8 окт Вести.В западной части Тихого океана сейчас действуют как минимум 2 тайфуна, однако угрозы для территории России они не представляют. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Тайфун "Ноло" идет по перевернутой параболе, пока движется на северо-запад, в сторону Японии, и потом куда-то даже на юго-восток. Сильный тропический шторм "Когума" тоже движется в сторону Японии, но у него более южная траектория. Так что нам уже можно не беспокоиться на этот счет отметила Макарова

Кроме того, ураган "Рэйчел" движется к побережью Калифорнии и до России тоже не дойдет.