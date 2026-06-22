Хабиров: в Псковской области нашли сейф с документами и знаменем времен ВОВ

Глава Башкирии рассказал об уникальной находке, сделанной в псковских болотах Хабиров: в Псковской области нашли сейф с документами и знаменем времен ВОВ

Москва22 июн Вести.В Псковской области обнаружен сейф с уникальными документами и знаменем времен Великой Отечественной войны, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании 22 июня. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Сама по себе эта находка – уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать сказал Хабиров

Он подчеркнул, что документы необходимо очень внимательно изучить, поскольку они могут открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

Армейский сейф был обнаружен к северо-западу от деревни Сомино Невельского округа Псковской области. На него наткнулись члены одного из поисковых отрядов из Башкирии, которые вместе с коллегами из других регионов работают на местах боев 170-й стрелковой дивизии. Это подразделение было сформировано в Башкирской АССР и отправлено на фронт 23 июня 1941 года.

В сейфе находились более тысячи страниц документов 210-го отдельного батальона связи, входившего в состав 170-й стрелковой дивизии, а также знамя, военная литература и личные письма.

Первичные работы по сохранению материалов уже выполнили специалисты Всероссийского информационно-поискового центра. Они же провели их постраничную расшифровку и оцифровку.

Все документы и знамя будут переданы Управлению по делам архивов Республики Башкортостан.