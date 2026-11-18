Москва18 ноя Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.

Освободить Черемина Сергея Евгеньевича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по собственной инициативе