Москва13 ноя Вести.Михаил Петров освобожден от должности заместителя генерального директора ТАСС по его просьбе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Освободить Петрова Михаила Викторовича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе сообщается в документе

Как отмечает ТАСС, генеральный директор агентства Андрей Кондрашов поблагодарил Петрова за многолетнюю работу в агентстве.

Он отметил, что Петров проработал в ТАСС более 25 лет и прошел весь профессиональный путь - от корреспондента до заместителя генерального директора. По словам Кондрашова, за это время Петров подготовил десятки тысяч политических новостей, а его вклад в развитие агентства остается очень ценным. Гендиректор ТАСС выразил уверенность, что Петров успешно справится с новыми задачами, и пожелал ему успехов.