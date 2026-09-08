Москва8 сенВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности заместителя министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что Шварцман освободили от обязанностей по ее инициативе.
Освободить Шварцман Ирину Владимировну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбеговорится в документе
В понедельник свой пост также покинул замруководителя Росавиации Сергей Страмоус. Распоряжение об отставке Страмоуса также подписал Мишустин.