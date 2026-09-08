Замглавы Минпросвещения Шварцман покинула пост по собственному желанию Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения

Москва8 сен Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности заместителя министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что Шварцман освободили от обязанностей по ее инициативе.

Освободить Шварцман Ирину Владимировну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе говорится в документе

В понедельник свой пост также покинул замруководителя Росавиации Сергей Страмоус. Распоряжение об отставке Страмоуса также подписал Мишустин.