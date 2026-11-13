Европейский альянс информагентств исключил ТАСС из своего состава ТАСС исключили из Европейского альянса информагентств без объяснения причин

Москва13 ноя Вести.Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) приняла решение исключить российское информационное агентство ТАСС из состава организации.

Как сообщается на сайте EANA, решение об исключении было принято по итогам тайного голосования.

При этом, как пишет ТАСС, агентство не уведомили об этом решении и не объяснили причин.

В феврале 2022 года Совет альянса приостановил членство российского агентства. Тогда в EANA заявили, что из-за ограничений, введенных Роскомнадзором, ТАСС якобы больше не может выступать "поставщиком непредвзятых новостей" и тем самым противоречит целям организации.

Вопрос об окончательном исключении ТАСС рассматривался на генеральных ассамблеях альянса в 2022 и 2023 годах. Однако в обоих случаях инициатива не получила необходимого числа голосов. В результате членство агентства оставалось приостановленным без формального исключения.