Москва2 ноя Вести.Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток.

По данным Совета Европы, Россия уведомила о денонсации документа еще 30 октября 2025 года. Однако в соответствии со статьей 22 Конвенции выход из соглашения вступает в силу через год после поступления уведомления.

Россия была участницей договора на протяжении 28 лет - с 1998 года.

Уточняется, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, так как Совет Европы блокировал избрание нового члена от РФ. Вследствие этого у России нет возможности полноценно участвовать в работе механизма.