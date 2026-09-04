Москва4 сен Вести.У Европейского суда по правам человека не хватает ресурсов для рассмотрения исков, которые были поданы в отношении Российской Федерации в индивидуальном порядке, поэтому суд перестает их рассматривать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Индивидуальное рассмотрение каждого из этих запросов потребовало бы значительных дополнительных ресурсов, которые могли бы потребоваться для рассмотрения жалоб против других государств сообщается в коммюнике

Подчеркивается, что речь идет о спорах, которые не относятся к вооруженным конфликтам, а также к межгосударственным искам и тем, которые не представляется возможным рассматривать в упрощенном порядке.

ЕСПЧ, в то же время, может вернуться к рассмотрению жалоб, если того потребуют обстоятельства в будущем.