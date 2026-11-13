Москва13 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европейского альянса информационных агентств (EANA) исключить ТАСС из состава организации, подчеркнув, что Европе "так и надо".
В пятницу генеральная ассамблея EANA проголосовала за исключение российского информагентства из альянса. При этом членство ТАСС в организации было приостановлено еще в 2022 году.
Так им (европейцам. - Прим. ред.) и надозаявила дипломат в комментарии ТАСС
Одновременно с исключением ТАСС в состав альянса EANA приняли литовское информационное агентство ELTA.
В пятницу было опубликовано распоряжение об освобождении Михаила Петрова от должности заместителя гендиректора ТАСС по его просьбе.