Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству говорится в документе

Указ вступил в силу 9 ноября, в день его подписания.