Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин освободил Сергея Козлова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравиясказано в документе
Козлов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эр-Рияде с февраля 2017 года.
Ранее пост посла РФ в Великобритании покинул Андрей Келин.