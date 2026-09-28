Сергей Козлов освобожден от должности российского посла в Эр-Рияде

Путин освободил Сергея Козлова от должности посла РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов освобожден от должности российского посла в Эр-Рияде

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин освободил Сергея Козлова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия сказано в документе

Козлов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эр-Рияде с февраля 2017 года.

Ранее пост посла РФ в Великобритании покинул Андрей Келин.