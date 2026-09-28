Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства в связи с его избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созываговорится в документе
Указ вступает в силу 28 сентября, в день его подписания.
Виталий Савельев занимал должность вице-премьера с 2020 года. До этого он возглавлял Министерство транспорта РФ.