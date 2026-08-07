Москва7 авг Вести.Президент России Владимир Путин назначил Константина Колпакова замглавы Россотрудничества. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Назначить Колпакова Константина Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству говорится в документе

Указ вступает в силу со дня его подписания, 7 августа.

Руководителем агентства является Игорь Чайка.

26 июня на должность заместителя назначен Алексей Клещёв, ранее работавший в администрации президента РФ; 4 августа от должности заместителя освобожден Павел Шевцов, проработавший на этом посту с августа 2018 года.