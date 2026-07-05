Москва5 июлВести.В результате атаки украинского беспилотника пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, сообщает оперативный штаб региона.
В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницуговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Отмечается, что врачи оценивают состояние раненого как средней степени тяжести. Его служебных автомобиль поврежден.