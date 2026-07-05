Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при взрыве БПЛА В результате атаки ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области

Москва5 июл Вести.В результате атаки украинского беспилотника пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, сообщает оперативный штаб региона.

В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Отмечается, что врачи оценивают состояние раненого как средней степени тяжести. Его служебных автомобиль поврежден.