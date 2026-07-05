Москва5 июл Вести.В областной клинической больнице Белгорода прооперировали главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова, который был ранен во время атаки беспилотника. Об этом сообщил в своем МАХ-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что глава Грайвороновского округа получил осколочное ранение бедра. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.