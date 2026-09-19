Глава Коми рассказал о новой программе поддержки семей участников СВО В Коми заработает новая программа помощи семьям участников СВО

Москва19 сен Вести.Глава республики Коми Ростислав Гольдштейн рассказал в MAX о запуске в регионе программы поддержки семей участников СВО.

По его словам, по всей республике в рамках проекта "СВОи семьи" будут открыты свыше 20 площадок, где детям и родителям бойцов спецоперации помогут пережить непростые моменты.

Будут работать психологи, семейные онлайн-приемные для решения бытовых и юридических вопросов, группы кратковременного присмотра за детьми, клубы для совместного досуга сказано в публикации

Также Гольдштейн подчеркнул, что новая программа дополнит комплекс мер поддержки, который уже работает в Республике.

Инициатива проекта принадлежит региональному Министерству труда и соцзащиты, прошла всероссийский отбор и получила финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.