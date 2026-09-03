Глава МИД Украины дал интервью СМИ Казахстана на русском языке Глава МИД Украины Андрей Сибига дал 40-минутное интервью на русском языке

Москва3 сен Вести.Глава МИД Украины Андрей Сибига дал интервью на русском языке казахстанскому изданию Ulysmedia. Запись беседы длительностью почти 39 минут опубликована на YouTube-канале ресурса.

На протяжении всего интервью украинский министр отвечал на вопросы журналиста исключительно на русском языке, несмотря на общую практику официальных лиц Украины использовать в публичном поле только государственный или английский языки.

Ситуация выглядит примечательной на фоне жесткой языковой политики внутри Украины, где граждан штрафуют за русский язык в бытовых и школьных чатах, а преподавателей увольняют за ведение уроков на русском.