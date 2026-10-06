Москва6 октВести.Новые детские сады мотивируют родителей на расширение семей, заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Новые детские сады - это для родителей возможность обеспечить своего ребенка местом в безопасном современном учреждении является важным стимулом для рождения второго и последующих детейсказал Кравцов
Он отметил, что инфраструктура - одна из главных составляющих развития дошкольников.
Ранее глава ведомства заявил, что министерство просвещения России создаст нейросеть для образовательных целей.