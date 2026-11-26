Москва26 ноя Вести.Глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев назначен врио губернатора региона до указа президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

С 25 ноября 2026 года и до назначения указом президента РФ временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев цитирует сообщение агентство

Уточняется, что органы исполнительной власти и местного самоуправления в Мурманской области работают как обычно.

Указ президента РФ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Чибиса был подписан и вступил в силу 24 ноября. Сейчас Чибис находится под стражей, он арестован на два месяца по делу о растрате, мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях.