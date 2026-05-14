Москва14 маяВести.Президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев признался в беседе с ИС "Вести", что готов идти на серьезный риск, если по-настоящему увлечен делом.
Глава биржи поделился, что у него был подобный опыт в прошлом.
Если меня завести, я пойду туда, даже где запредельный риск в жизни. Со мной в жизни такое уже бывалорассказал он
Артемьев также добавил, что долгое время играл в регби.
С парашютом не прыгал и не собираюсь. Но в регби играл много лет, и это тоже хорошая рисковая играотметил он
Петербургская биржа — самая большая по торговле нефтепродуктами в мире. По итогам прошлого года объем торговли составил 37 миллионов тонн.