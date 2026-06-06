Глава "Роснефти" завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста Глава "Роснефти" Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста

Москва6 июн Вести.Глава "Роснефти" Игорь Сечин закончил свое выступление на Петербургском экономическом форуме цитатой из Екклесиаста - философской книги Ветхого завета.

Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: "Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного" заявил он

Книга Екклесиаста, также известная как Кохелет, - одно из наиболее известных и часто цитируемых философских произведений Ветхого Завета. Авторство этого труда приписывают царю Соломону, а время его создания относят к III–IV векам до нашей эры.

В центре размышлений автора - скоротечность человеческого бытия, тщетность погони за богатством и непреходящий поиск смысла жизни. Именно из этого произведения в мировую культуру вошли знаменитые афоризмы, такие как "суета сует" и "время собирать камни".