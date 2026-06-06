Москва6 июнВести.Глава "Роснефти" Игорь Сечин закончил свое выступление на Петербургском экономическом форуме цитатой из Екклесиаста - философской книги Ветхого завета.
Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: "Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного"заявил он
Книга Екклесиаста, также известная как Кохелет, - одно из наиболее известных и часто цитируемых философских произведений Ветхого Завета. Авторство этого труда приписывают царю Соломону, а время его создания относят к III–IV векам до нашей эры.
В центре размышлений автора - скоротечность человеческого бытия, тщетность погони за богатством и непреходящий поиск смысла жизни. Именно из этого произведения в мировую культуру вошли знаменитые афоризмы, такие как "суета сует" и "время собирать камни".