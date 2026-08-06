Москва6 авгВести.Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток Свердловской области 4 августа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
В момент взрыва в машине находился только водитель - он погиб на месте.
Ткачук сесть в нее не успелцитирует источник РИА Новости
По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
"Уралдронзавод" производит беспилотники "Упырь", которые используются в зоне специальной военной операции.