Создатель дрона "Упырь" Ткачук не успел сесть в подорванный автомобиль

Глава "Уралдронзавода" избежал гибели - не успел сесть в подорванный Mercedes Создатель дрона "Упырь" Ткачук не успел сесть в подорванный автомобиль

Москва6 авг Вести.Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток Свердловской области 4 августа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

В момент взрыва в машине находился только водитель - он погиб на месте.

Ткачук сесть в нее не успел цитирует источник РИА Новости

По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

"Уралдронзавод" производит беспилотники "Упырь", которые используются в зоне специальной военной операции.