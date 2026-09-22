Главе Владивостока повышают оклад, мэрия объяснила это краевыми нормативами Во Владивостоке объяснили повышение оклада главе города краевыми нормативами

Москва22 сен Вести.Мэрия Владивостока выступила с объяснением повышения оклада главе города Константину Шестакову. Причиной такого решения назвали краевые нормативы, сообщает ТАСС.

В феврале правительство Приморского края установило нормативы формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц. Согласно ним, оклад главы Владивостока вырастет с 56 706 до 75 000 рублей.

С учетом индексации с 1 октября 2026 года размер ежемесячного денежного вознаграждения должен составить 77 702 рубля. … Однако принято решение размер оклада главы города Владивостока оставить на уровне 75 000 рублей говорится в публикации

Документ пока не рассмотрен думой Владивостока. Однако в самом документе предполагаемая дата его вступления в силу прописана началом октября 2026 года.

В конце июля текущего года Шестаков был переизбран на новый срок.