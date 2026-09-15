Главный онколог Минздрава развеял миф о том, что ЭКО вызывает агрессивный рак Главный онколог Минздрава развеял миф о связи ЭКО с раком мозга

Москва15 сен Вести.Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал в интервью ТАСС, что связь появления злокачественных опухолей и проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) научно не доказана.

Данная процедура сама по себе не может вызвать рак.

Ранее СМИ находили закономерность в появлении глиобластомы (агрессивной опухоли головного мозга) у артисток Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске после ЭКО. Но прямых доказательств появления заболевания после процедуры нет.

С научной точки зрения говорить, что ЭКО стало причиной развития глиобластомы у конкретного человека, мы не можем. Отдельные исследования изучали возможную связь вспомогательных репродуктивных технологий с опухолями центральной нервной системы, но убедительных данных, позволяющих считать ЭКО причиной таких опухолей, на сегодняшний день нет сказал он

По словам онколога, гораздо больше данных накоплено по гормонозависимым опухолям, поскольку при ЭКО проводится гормональная стимуляция, именно этот вопрос закономерно вызывал наибольшее беспокойство. Но и здесь нет научных доказательств увеличения риска рака молочной железы после ЭКО, подытожил Каприн.