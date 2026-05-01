Москва1 маяВести.Обеспечение лекарствами, материнский капитал и пенсии больше всего волновали россиян в начале 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Было три темы. Лекарственное обеспечение, которое мы отрабатывали. Получение материнского капитала, как это ни странно, но, тем не менее, это было. Пенсионное обеспечениесказала она в ходе пленарного заседания форума партии "Единая Россия" "Есть результат!"
Голикова подчеркнула, что система обратной связи есть на "Госуслугах". По конкретному обращению можно понять, что именно волнует россиянина, и при нормативной недоработке задача реализуется.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дефицита жизненно важных лекарственных препаратов в России нет, а страна может обеспечить граждан всеми необходимыми лекарствами.