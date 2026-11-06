Участник шоу "Ну-ка, все вместе" Толминсон: я дважды побеждал в других конкурсах

Голосистый британец Кайл Толминсон намерен покорить шоу "Ну-ка, все вместе!" Участник шоу "Ну-ка, все вместе" Толминсон: я дважды побеждал в других конкурсах

Москва6 ноя Вести.В вокальном шоу "Ну-ка все вместе!" наступает ответственный этап полуфиналов, где восемь новых вокалистов борются за ограниченные места в финале. Один из участников шоу - англичанин Кайл Томлисон. Он рассказал ИС "Вести", что у него уже есть опыт участия в подобных шоу и он привык побеждать.

Я участвовал в двух больших вокальных телеконкурсах у нас в Великобритании, и дважды я выиграл, был победителем. В России я впервые, но у вас классно, очень красиво, я впечатлен рассказал Толминсон

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что требования к участникам вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" в восьмом сезоне стали гораздо выше.