Певец Чумаков об оценке певцов: я либо получаю удовольствие от вокала, либо нет

Алексей Чумаков рассказал о своих критериях оценки в шоу "Ну-ка, все вместе!" Певец Чумаков об оценке певцов: я либо получаю удовольствие от вокала, либо нет

Москва6 ноя Вести.В вокальном конкурсе "Ну-ка все вместе!" стартует решающая стадия полуфиналов. Восемь исполнителей соревнуются за право пройти в финал, количество мест в котором ограничено. Специальный гость шоу - певец Алексей Чумаков рассказал ИС "Вести", по каким критериям оценивает конкурсантов.

Опыт участия в шоу в качестве приглашенного гостя-судьи позволил Алексею Чумакову, по мнению конкурсантов, проявить себя как внимательного слушателя и строгого, но справедливого ценителя.

Конкурсы, безусловно, нужны, потому что это прекрасный шанс человеку показать себя на всю страну даже не на всю страну, а по всему миру. А сужу я просто: я либо получаю удовольствие от вокала, либо нет рассказал Чумаков

Ранее один из участников шоу "Ну-ка, все вместе!" - англичанин Кайл Томлисон рассказал об опыте участия в подобных шоу и о привычке побеждать