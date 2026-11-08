Москва8 нояВести.Возгорание на складе научно-производственного концерна "Эском" в Ставрополе, возникшее 6 ноября, полностью ликвидировано. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Пожар полностью ликвидированнаписал мэр в своих соцсетях
Пожар на складе с тарой на фармпредприятии "Эском" возник 6 ноября – огонь охватил 100 квадратных метров, однако затем площадь возгорания увеличилась до 400 "квадратов". Тушение осложнялось планировкой здания и значительной пожарной нагрузкой. На отдельных участках произошла деформация строительных конструкций.
Это уже второй пожар на заводе за неделю. 5 ноября в шахте лифта здания концерна произошел пожар на площади 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту пожара прокуратура региона организовала проверку, в рамках которой даст оценку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.