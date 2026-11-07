В Ставрополе ликвидируют пожар на территории научно-производственного концерна

На территории концерна в Ставрополе продолжают ликвидировать пожар В Ставрополе ликвидируют пожар на территории научно-производственного концерна

Москва7 ноя Вести.В Ставрополе огнеборцы продолжают тушение возгорания на территории ОАО "Научно-производственный концерн ЭСКОМ", расположенного по адресу: Старомарьевское шоссе, 9Г. Об этом сообщает региональный главк МЧС в MAX.

Пожар возник утром 6 ноября. Первоначально к работам привлекались 37 человек и 11 единиц техники. Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров.

7 ноября около 22 часов появилась информация о том, что ликвидация пожара продолжается. Работа осложняется сложной планировкой здания, а также значительной пожарной нагрузкой. Сообщается, что на отдельных участках строительные конструкции деформированы.

Угрозы жизни и здоровью личного состава и гражданского населения нет уточняется в мессенджере

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу до полной ликвидации возгорания, отмечается в сообщении ведомства.