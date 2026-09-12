Для пострадавших при атаке на машину в белгородском селе открыта горячая линия

Горячая линия открыта для пострадавших от дрона ВСУ в белгородском селе Для пострадавших при атаке на машину в белгородском селе открыта горячая линия

Москва12 сен Вести.Прокуратура Белгородской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Ржевка вечером 11 сентября, работает горячая линия, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным регионального оперштаба, в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадали пять человек. У женщины, двоих семилетних детей и 16-летнего юноши диагностированы осколочные ранения тела, у мужчины – травматическая ампутация руки и ноги. Всех доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи сказано в сообщении

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи работает горячая линия, добавили в прокуратуре.